Omicron nakamamatay – WHO

Nakamamatay ang Omicron CO­VID-19 variant kaya hindi dapat sabihin na ‘mild’ lamang ang epekto nito sa ka­tawan ng tao.

Ito ang inihayag ni World Health Organization (WHO) chief Tedros Adhanom Ghebreye­sus kung saan ang Omicron variant ay mahigpit na nakikipagkumpetensiya sa Delta variant bilang dominanteng variant sa mundo.

“While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especial­ly in those vaccinated, it does not mean it should be categorized as mild,” ayon kay Tedros sa isang press conference.

Tulad din umano ito ng ibang variants kung saan sinusugod ang mga na­hahawa sa ospital, at nasasawi. (Juliet de Loza-Cudia)