Omicron malalaos sa Abril

Inihayag ng OCTA Research na posibleng magtagal pa ang paghahasik ng Omicron COVID-19 variant hanggang sa katapusan ng Marso o aabutin pa ng Abril ngayong taon.

Sa Laging Handa briefing nitong Lunes, sinabi ni OCTA Research fellow Dr. Guido David na magtatagal pa ang Omicron wave na bagama’t bumababa na ang kaso sa National Capital Region, Cavite at Rizal, ay pataas pa lamang ang hawaan ng virus sa mga lalawigan.

“We are hoping na by around March to April ay tapos na ‘yong Omicron wave sa buong bansa natin, which means baka makikita natin na less than 1,000 cases per day, pero hindi pa guaranteed ‘yon,” David said.

Gayunman, sinabi ni David na posibleng magkaroon ng pagbaba ng kaso sa kalagitnaan ng Pebrero kung magpapatuloy ang ‘downward trend’ sa rehiyon.

“Sa nakikita ko ngayon, kung nasa 2,000 cases per day pa tayo by first week of February, baka masyadong pang premature naibaba agad to alert level 2. Siguro baka mid-February earliest ma-consider seriously na ibaba to Alert Level 2,” ani David. (Dolly Cabreza)