Omicron agapan ng travel ban

Pinag-Aaralan na ng gobyerno kung palalawakin pa ang pansamantalang travel ban na ipatutupad ng gobyerno kasunod ng banta ng Omicron variant na na-detect sa South Africa.

Sinabi ni Department of Health (DOH) Director Dr. Beverly Ho sa Laging Handa press briefing na may nagaganap na pag-uusap at inaasahag iaanunsiyo agad ang posibleng expansion ng listahan.

Ang desisyon ay ibabase sa makukuhang datos sa iba’t ibang parte ng mundo na na-detect na Omicron variant.

Una nang sinuspinde ang mga flight mula South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique hanggang Disyembre 15 para mapigilan na makapasok ang sinasabing mas mabangis na variant.

Ayon kay Cabinet Secretary at Acting presidential spokesperson Karlo Nograles, ang mga nabanggit na bansa ay nagkaroon ng lokal na kaso ng B.1.1.529 o Omnicron variant.

Kahapon ay inirekomenda rin ng DOH ang travel ban sa mga galing Hong Kong kasunod ng deteksiyon ng B.1.1.529 o Omicron variant, na idineklarang ‘variant of concern’ ng World Health Organization (WHO).

“Yes. Ikinokonsidera na rin ‘yan. Kaya nga sumulat na kami, nagrekomenda kami kay Executive Secretary [Salvador Medialdea] na kung puwedeng maaksiyunan ito agad para makasiguro tayo na hindi makapasok ito,” ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

Ayon kay Duque posibleng ang Omicron variant ay magpabago sa dinaranas na pagbaba ng kaso ng COVID-19 kapag nakapasok ito sa bansa.

Nabatid sa WHO na ang Omicron variant ay mas mabilis na kumalat kumpara sa ibang variant.

Nakita sa preliminary evidence ang mataas na pa­nganib at may nakakapinsalang pagbabago sa COVID.

“This variant has a large number of mutations, some of which are concerning. Preliminary evidence suggests an increased risk of reinfection with this variant, as compared to other (variants of concern),” ayon sa WHO.

Ang Omicron ang ikalimang variant na nagtatag­lay ng mabilis na nakakahawang mutation.

Ang mga kasalukuyang PCR test ay patuloy na nakaka-detect sa nasabing variant. (Juliet de Loza-Cudia)