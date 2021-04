Ombudsman sinibak BOC intel officer sa tagong yaman

Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman na sibakin ang isang tauhan ng Bureau of Customs (BOC) na napatunayan umanong guilty sa mga kasong grave misconduct at serious dishonesty dahil sa P6.6 milyong hindi maipaliwanag na kayamanan.

Sabi ng Department of Finance (DOF), tinanggal sa serbisyo si Michael Ben Icban bilang intelligence officer ng BOC at hindi na rin nito makukuha ang kanyang mga benepisyo at pribilehiyo sa serbisyo.

Ayon sa DOF, hindi makatotohanan ang deklarasyon ni Icban sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) tungkol sa lupa niya sa Antipolo at sa kanyang kotse na Honda Civic.

Hindi rin umano idineklara ni Icban na may pag-aari siyang dalawang baril.

Kinatigan ng Ombudsman ang DOF-Revenue Integrity Protection Service na hindi maipaliwanag kung paano nagkaroon si Icban ng P6.3 milyong kayamanan na hindi tugma sa kanyang kita sa BOC.

Inutos ng Ombudsman na umpisahan na ang forfeiture proceedings sa regular na korte para mabawi kay Icban ang kanyang unexplained wealth na P6.3 milyon. Habang buhay na rin hindi puwedeng magtrabaho sa pamahalaan si Icban. (Eileen Mencias)