Ombudsman pinarereporma ng dating kongresista

Pursigido si dating Caloocan City 2nd District Rep. Mary MitzI Cajayon – Uy na isulong ang pagrepaso sa Ombudsman Act of 1989 upang mapalakas at maipatupad ang mga mandato nito bilang tagapagtanggol ng estado at ng publiko kapag muli siyang mahalal sa Kongreso.

Kasunod ito ng pagpapawalang-sala sa kanya ng Second Division ng Sandiganbayan noong nakaraaang buwan dahil sa kabiguan ng prosekusyon na mapatunayang nagkasala siya sa mga kasong graft at malversation na may kinalaman sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) scam.

Sinabi ng dating lady solon na panahon na para lalong mapalakas at maipatupad ng Office of the Ombudsman ang mga mandato nito bilang tagapagtanggol ng estado at ng publiko.

Partikular umano niyang itutulak ang pagsasaalang-alang sa pagpapataw ng mga multa, danyos perwisyo at pagbabayad ng mga legal na gastos ng isang akusado na humaharap sa paglilitis.

“Kung ako ay mahahalal muli sa Kongreso, sisikapin nating maisabatas ang mga repormang ito upang matiyak na ang mga reklamong inihain sa OMB ay sasailalim sa mas mahigpit na pagsusuri bago magsampa ng kaso sa mga Korte upang hindi masayang ang pondo ng gobyerno”, ani Cajayon -Uy.

Kasama rin umano niyang isusulong ang reporma sa wastong paglalakip ng mga ebidensya sa bawat reklamo para may sapat itong batayan at hindi magagamit sa black propaganda.

Sa nakalap na datos ng legal team ni Cajayon, aabot umano sa P643.2 milyon ang ginastos ng Office of the Ombudsman para sa Anti-Corruption Investigation Program nito mula sa kanilang P4.82 bilyon na budget.

Gayunman, 17.88% lamang umano ang nasampahan nito ng mga kasong kriminal at administration.

Nabatid din umano ng legal team ni Cajayon na P469.3 milyon o 37.3% ng 2019 OMB budget ang nagastos sa kanilang Anti-Corruption Enforcement Program kung saan ay 25% lang umano sa mga kasong sibil at kriminal ang nausig at nahatulan ng mga Korte.

“Batay sa mga bilang na ito, tila napakaliit na bahagi lamang ng mga reklamong inihain sa OMB ang talagang case worthy o may sapat na batayan upang makayanan ang imbestigasyon at paglilitis. Ang natitira ay maaaring mga walang matibay na ebidensya o walang basehang mga reklamo”, ani Cajayon-Uy.

Samantala, bukod sa gastos para depensahan ang kanyang sarili, sinabi ng dating lady solon na mas mabigat na dalahin ang dinanas niyang mental torture bunsod ng malisyoso umanong akusasyon.

Pati umano pamilya niya ay nadamay sa kahihiyan at nakwestyon pati ang kanilang reputasyon.

Magugunitang inakusahan si Cajayon-Uy umano’y maling paggamit ng kanyang P10 milyong discretionary PDAF noong Mayo at Hunyo 2009.

Inihain Public Assistance and Corruption Prevention Office ng Office of the Ombudsman ang nasabing mga reklamo noong 2015 at pagkatapos ay inihain sa Sandiganbayan noong 2018.

Nagpasalamat naman si Cajayon-Uy dahil ang pagpapawalang-salang sa kanya ay patunay na inosente umano siya sa mga nasabing alegasyon.