Ombudsman matigas sa SALN bawal silipin

Nanindigan si Ombudsman Samuel Martires na kailangang amiyendahan ang mga probisyon sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, partikular ang pagbibigay ng access sa publiko sa kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) ng mga opisyal ng pamahalaan.

Sa isumite niyang mga panukalang pagbabago para sa nasabing batas sa Kongreso, iginiit ni Martires na hindi dapat maisapubliko ang SALN ng mga opis¬yal ng pamahalaan kung makikita ng official repository ng mga dokumento na nagtataglay ito ng mga sensitibong impormasyon.

Ang Ombudsman ang nangangalaga o repository office ng SALN ng mga opisyal ng pamahalaan.

Sakaling maaprubahan ang kahilingan para sa kopya ng SALN, magiging available lamang aniya ang dokumento pagkalipas ng 10 araw matapos isumite ang kahilingan para rito.

Sa deliberasyon ng Kamara para sa panukalang budget ng anti-graft court nakaraang buwan, iginiit ni Martires na dapat ding patawan ng parusa ang mga nagkokomento sa SALN ng mga opisyal tulad ng pagkakakulong ng hindi bababa sa limang taon.

Dapat din aniyang maging limitado ang pag-uulat ng media sa SALN ng mga opisyal sa mga impormasyong nakatala sa dokumento at wala ng iba pang komentar¬yong idadagdag dito. (Mia Billones)