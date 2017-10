Omar, Hapilon planong tumakas bago mapatay

Nagpaplano nang tumakas palabas ng war zone sa Marawi City sina terrorist leaders Omar Maute at ASG leader Isnilon Hapilon bago sila mapatay sa isinagawang ground battle ng tropa ng pamahalaan sa lungsod.

Ito ang inihayag kahapon ni Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesperson Maj. Gen. Restituto Padilla, base na rin sa nakuha nilang ipormasyon mula sa mga nailigtas na mga bihag ng mga teroristang Maute.

“They had to be smoked out. The building was about 2 or 3-storey building, located near the corner towards the lake and the last bridge that we were able to take,” pahayag ni Padilla.

“The circumstances of their death was not a good one. They were in the process of abandoning their friends, their colleagues who were left in the battlefield. They were escaping towards the lake when they were neutralized,” dagdag pa ni Padilla.

Sinabi ni Padilla na si Hapilon ay napatay dahil sa tinamong tama ng bala sa dibdib habang si Omar Maute ay napatay sa head shot ng sniper ng pamahalaan.

Bukod kina Omar Maute at Hapilon, napatay din sa ang pitong iba pa na pawang security detail ng mga nasabing terrorists eaders.

Base sa talaan ng miitar, sinabi ni Padilla na sapul nang magsimula ang Marawi siege ay umaabot sa 851 terorista ang napatay habang 163 sundalo at pulis ang nasawi.

Umaabot naman sa 47 sibilyan ang napatay.