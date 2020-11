Olympics larga kahit may COVID

Tuloy ang preparasyon ng organizing committee sa Tokyo Olympics kahit nananatili pa rin ang pamiminsala ng coronavirus (COVID-19).

Malakas ang loob ng Japan na idaos ang quadrennial meet sa 2021 dahil handa ang mga major sponsors na tumulong para matuloy ang Olympics.

Masaya naman ang Tokyo Olympics organizing committee dahil sa balitang magkakaroon na ng vaccine, (panlaban sa COVID-19) sa susunod na taon.

“The organizing committee is feeling the same as you probably felt, positive sentiment and relief,” hayag ni Tokyo 2020 Games delivery officer Hidemasa Nakamura. (Elech Dawa)