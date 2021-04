Olympics balak kanselahin muli

Olympics balakKinukunsidera bilang pangunahing opsiyon na kanselahin muli ang nakatakda ngayong taon na nausog na Olympics at Paralympic Games ng ikalawang pinakamataaas na miyembro ng Japan ruling Liberal Democratic Party (LDP) na gaganapin sa Tokyo kapag lalong lumala ang sitwasyon sa bansa ukol sa COVID-19 pandemic.

Sinabi ni LDP secretary general Toshihiro Nikai sa Kyodo News na dapat kanselahin muli ang pagsasagawa ng multi-sports na torneo kung isasagawa sa likod ng nagaganap na matinding pagkakahawa sa Japan habang mahigit lamang sa 100 araw bago magbukas ang Olympics sa Hulyo 23.

“If it becomes impossible, then it should be called off,” sabi ni Nikai. “What is the point of Olympics if it’s responsible for spreading infections? We will have to make a decision at that point,” sabi pa nito.

Una na nangako si Japan Prime Minister Yoshihide Suga na maisasagawa ang “safe and secure” Games sa pagsabi na magsisilbi itong simbolo ng ”humankind’s triumph over the pandemic.” (Lito Oredo)