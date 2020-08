Olympic rings inalis

TINANGGAL ang higanteng simbolikong Olympic rings dahil sa patuloy na pagkaantala ng 2020 bunsod ng coronavirus disease sa waterfront area ng Odaiba Marine Park sa Tokyo, Japan.

Ang Olympic rings monument na inilagay sa Tokyo Bay para sa 2020 Summer Games ay inalis para sa maintenance noong Huwebes at ibabalik sa Disyembre.

Marami ang nagulat sa biglaang pag-alis sa simbolo ng Olympics na inakalang hindi na matutuloy.

“Since it will be not on display for four months, it is kind of sad,” sabi ni Atsushi Yanashimizu, Planning Director sa Tokyo Metropolitan Government. (Lito Oredo)