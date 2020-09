Olivarez kontra kay Villar sa Manila Bay reclamation project

Tinawanan lang ni Paranaque City Mayor Edwin Olivarez ang pahayag ni Senador Cynthia Villar na ang panukalang reclamation project sa Manila Bay ay magdudulot nang pagbaha.

Ayon kay Olivarez, ang naturang plano sa coastal area na sumasakop sa Paranaque ay sasailalim pa sa appraisal ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) at ibang ahensya kabilang ang Department of Public Works and Highways (DPWH).

“The assessment, determination and all technical parameters of any proposed reclamation will also be subjected to investigation and checking not only by the DENR but also the Department of Public Works and Highways,whose chief is the son of the senator,” sabi ni Olivarez.

Aniya, bago maisakatuparan ang reclamation project ay dadaan pa ito sa masusing compliance sa lahat ng mga technical requirement ng batas.

“No reclamation project can also be realizèd without approved policies and issuance of the government,otherwise,the said proposed project is doomed for denial and therefore should not be implemented,” paliwanag ng alkalde.

Sakop ng proyekto ang baybayin ng Bgy. Baclaran, Tambo, La Huerta, Don Galo at Bgy. San Dionisio sa Paranaque.

Giit ni Olivarez na posibleng hindi ituloy ang proyekto kung babahain ang mga nabanggit na barangay ng lungsod.

Una nang sinabi ni Senador Cynthia Villar na ang reclamation project na tinutulak ng Paranaque City ay magdudulot ng pagbaha sa Cavite, Las Pinas, at Paranaque bukod sa makakasira sa 35 ektaryang mangrove forest sa Manila Bay.

Kasama din sa masasakop ng proyekto ang mga barangay Moonwalk,Sto.Nino at Vitales. “Natural lang na hindi natin itutuloy ang reclamation project kung sakaling babahain lang naman ang mga nasabing barangay sa aming lungsod at ang lalawigan ng Cavite at buong Las Pinas,” paliwanag ni Olivarez sabay giit na maiiwasan ang pagbaha sa pamamagitan ng Imus,Cavite catchment basin.