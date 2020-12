Olats sina Vice, Maja, Jodi: Andrea bida sa TikTok

NI: VINIA VIVAR

Nanguna si Andrea Brillantes bilang pinakasikat na celebrity sa TikTok base na rin sa inilabas na TikTok 100 ng nasabing social media site last Friday.

Sa kategoryang Most Popular Celebrities on TikTok in 2020, nag-number one si Andrea (@blythe) with 8.7 million followers. Pumapangalawa naman si Sanya Lopez (@sanya_lopez) na may 6.1M followers at pangatlo si Vice Ganda (@unkabogableviceganda) wity 5.4M followers.

Kasama rin sa top 10 sina Sofia Pablo (@sofiapablo), Jodi Santamaria (@jodi_stamaria), Maja Salvador (@majasalvador88), Maymay Entrata (@maymayentrata), Ella Cruz (@queenellacruz), Heart Evangelista (@lme85) at Kyline Alcantara (@itskylinealcantara3).

Actually hindi lang sa TikTok nagrereyna si Andrea dahil maging sa Instagram ay humahataw siya with 10.4M followers. Gayundin si Vice Ganda na may 9.4M followers naman.