Oladipo umararo ng 47 pts. Pacers nginata ang Nuggets

Rumapido si Victor Oladipo ng career-high 47 puntos para ibanat ang Indiana Pacers sa 126-116 panalo sa ekstrang oras laban sa Denver Nuggets, Linggo sa Indianapolis.

Sinabayan ang umaalagwang pag-arangkada ng pagtsi-cheer ng fans na “M-V-P”, na umalingawngaw sa Bankers Life Fieldhouse. Pero hindi ganu’ng uri ng player si Oladipo sa ibinigay na paghanga para magyabang.

“I’ve got a lot of work to do,” aniya . “I’m t­rying to be great. There’s no in between, and I can’t settle for anything less,” aniya.

Umiskor ang Pacers sa huling walong puntos sa regulasyon para itabla. Ang driving layup ni Oladipo ang humiwa sa kakulangan, 114-112 may 55 segundo pa ang nalalabi.

Matapos ang mintis ni Oladipo, isang put-back basket ni Thaddeus Young para itabla sa 114-114 may 5.5 segundo pa.

May tsansa pa sana ang Denver pero kumabyos si Denver kasabay ng buzzer.

Dinomina ng Pacers ang pagsapit sa limang minutong ekstra 12-2, kung saan humalibas si Oladipo ng anim na puntos.

“The biggest thing in the overtime is we got stops,” hirit ni Oladipo, sa pagkabig ng Pacers sa ikaapat na sunod. “That’s what won the game.”