Oladipo trip ang rehab

Kung atat nang maglaro ang ibang National Basketball Association (NBA) player para sa restart 74th NBA season sa Orlando, kaiba ang trip ni Indiana Pacers star Victor Oladipo, mas trip niyang magpa-rehab.

Para sa 28-anyos, may tangkad na 6-4 cager, imbis na sumali sa ‘bubble tournament’, mas gusto niyang manahimik na lang muna para pagalingin at kondisyunin ang katawan matapos magka-injury noong January 2019.

“I have to be smart and this decision hasn’t been easy, but I truly believe continuing on the course I’m on and getting fully healthy for the 2020-21 season is the right decision for me.”

Mas sulit aniya na mag-ubos na lang ng oras sa rehab kaysa ipilit ang sarili sa naudlot na NBA season para na rin sa kanyang kaligtasan.

“I feel like I’m at a great place in my rehab and getting closer and closer to 100 percent,” pahayag hirit ng two-time NBA All Star sa The Athletic.

13 games lang ang kabuuang nilaro ni Oladipo sa 2019-20 season. (Aivan Denzel Episcope)