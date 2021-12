Okra soup ng Wunsche brothers sa Texas panalo

Taong 1902 nang itayo ng magkapatid na Charlie at Dell Wunsche ang isang hotel, brothel at saloon na para sa mga manggagawa sa riles ng tren at mga nagbibiyahe sa Houston, Texas.

Laging matao ang saloon pero nang dumating ang panahon ng Prohibition noong 1920 hanggang 1933, humina ang negosyo ng Wunsche brothers.

Ang panahon ng Prohibition sa Amerika ay nang ipagbawal ang paggawa, pagbebenta at pag-inom ng mga nakalalasing na inumin para mabawasan ang mga krimen at pangungurakot, maresolba ang mga problema ng mamamayan, mabawasan ang bigat sa pinapasan ng gobyerno bunga ng mga bilangguan at dumaraming naghihirap at para maging mas malusog at malinisi ang mga Amerikano.

Tumagal pa naman ng hanggang taong 1949 na pag-aari ng pamilyang Wunsche ang saloon, brothel at hotel bago nila ito ibinenta sa iba na ginawa na itong café.

Sa ngayon, isa itong restaurant na pinanatili ang orihinal na itsura sa loob at sa labas, pero may extension na moderno na ginawang bar na may elevator pa.

Dinala ako ng mga kaibigan kong sina Jean Rutherford at Myra Kosmin sa Wunsche restaurant na ayon sa kanila ay dinadalaw pa rin hanggang ngayon ng mga kaluluwa ng magkapatid na Wunsche. Nasa restaurant pa ang kanilang mga larawan at lumang kagamitan.

Ito ang pinakamatandang restaurant sa Old Town Spring, Texas. Kakatwa ang pakiramdam sa loob pero makakalimutan mo kapag natikman mo na ang kanilang napakasarap na pagkain.

Sinubukan ko ang chicken fried steak na napakalaki at mayroong country style gravy at mashed potatoes.

Tamang-tama ang pagkaka-prito ng manok na binalutan ng batter. Mayroon ding soup of the day na okrang iniluto sa kamatis at mga herbs na napakasarap. Hindi ko akalain na magugustuhan ko ang okra dahil sa perpektong pagkakahalo ng lasa nito sa kamatis at herbs.

Ang inorder naman ni Myra ay ang seared tuna na mayroong mga wood-grilled summer vegetables na napakasarap din. At ang kay Jean ay ang classic caesar salad na puwedeng pillin ang meat na ilalagay – chicken, smoked pulled pork o shrimp.

Ipinagmamalaki rin ng Wunsche Bros. restaurant ang kanilang beer bread na may house made honey butter. Mayroon din silang sausage sauerkraut balls, Texas style queso, southern style deviled eggs at mga burgers.

Para sa dessert, puwede kang mamili sa chocolate whiskey cake, buttermilk pecan pie, coconut cream pie at key lime pie.

Sa mga mahilig sa inihaw, mayroon silang double cut smoke pork chop, New York strip na may chimichurri sauce at rotisserie chicken na niluto sa barbecue pit o campfire grill na ang ginamit na kahoy na inuling ay mula sa post oak para mas malinamnam ang lasa ng pagkain.

At siyempre, mayroong alcoholic drinks.

Ang pagkain dito ay nagkakahalaga ng mula $4.75 (beer bread) hanggang $28.00 (New York steak). Pero hindi mababayaran ang pakiramdam ng parang ibinalik ka sa panahon ng 1900s, sa panahon ng mga Texas cowboys at mga migranteng Germans sa Old Town Spring, Texas.