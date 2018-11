Okada aminado sa mga krimen sa casino

TUMIKLOP ang Okada Manila sa mga patutsada ni Pangulong Rodrigo Duterte na pugad ng krimen ang hotel casino dahil sa naglipanang mga ‘usurer and kidnapper’.

Sa isang statement, binanggit ng Okada na handa silang makipagtulu­ngan sa gobyerno upang matuldukan ang mga nagaganap umanong krimen sa kanilang establisimyento.

“Okada Manila shares President Duterte’s concerns. Management will cooperate and coordinate with the proper authorities to address this matter,” ayon sa kanilang pahayag.

“The safety and welfare of our guests will always be our utmost prio­rity,” dagdag pa nila.

Noong Huwebes, binanggit ni Pa­ngulong Duterte na ginagawang tambayan ng mga kriminal ang casino hotel.

Nagbabala pa ang Pangulo sa mga pulis na ipapadala niya ang mga Army para magpatrolya sa Roxas Boulevard sa Maynila kung hindi sila titigil sa pagsusugal sa nasabing hotel.

“‘Yung Okada diyan. I’d like to announce, lahat kayong mga pulis, umalis kayo diyan,” diin ni Duterte sa isang talumpati sa inagurasyon ng Cavite Gateway Terminal.

“One more policeman there and incident and I will call the Rangers to come down and patrol the whole of Dewey (Roxas) Boulevard,” dagdag ng Pangulo na nagsabi pang agad niyang ipasi­sibak ang mga pulis na la­labag sa kanyang utos.