Ok lang sina Chiz, Heart – Mrs. Ongpauco

Nagsalita na ang ina ni Heart Evangelista na si Mrs. Cecilia Ongpauco tungkol sa kumakalat na balitang hiwalay na raw sina Heart at ang mister nitong si Senator Francis Escudero.



Naniniwala si Cecilia na malalampasan ng dalawa ang anumang problema sa kanilang pagsasama ngayon:

“It’s their private life so I am just praying for them. I know they will be OK! I’ve known Chiz to be a mature and grounded person that’s why I am happy for my daughter.”



Sa pinost na vlog ni Heart noong 2021, sinabi ni Cecilia na thankful siya for Chiz dahil lagi itong nakasuporta sa mga gustong gawin ng kanyang anak para sa kanyang career.



“You know what I like about your marriage? You allow each other to grow. You don’t stunt her growth. You don’t cramp her style. I think that’s what’s good about their marriage. He allows her to grow, mature on her own,” sey ni Cecilia sa vlog.



Wala pang nagsasalita kina Heart at Chiz tungkol sa pinagdadaanan daw nilang problema.

Naglabas naman ng statement ang GMA network na fake news ang lumabas na pag-confirm nila na hiwalay na ang mag-asawa.

Huing nakitang magkasama in public sina Heart at Chiz ay noong July 31, 2022 sa red carpet ng GMA Thanksgiving Gala Night sa Shangri-La BGC, Taguig City. (Ruel Mendoza)