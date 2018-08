OK ang kalusugan ng Pangulo

Maituturing na pambansang interes ang kalusugan ng nakaupong Pangulo ng Pilipinas.

Katunayan ay may probisyon sa kasaluku­yang Saligang Batas na sa panahon ng malubhang karamdaman ng Pangulo ay kailangan maipaalam ang kanyang kalagayan sa publiko.

Mula kay Ferdinand Marcos na balitang may lupus hanggang sa madalas na pag-ubo ni Benigno Simeon Aquino III kapag siya ay nagta­talumpati, usap-usapan ang estado ng kalusugan ng pinakamataas na lider ng bansa.

Walang pinagkaiba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga ito. Nagsimula ito noong nakaraang buwan nang napabalitang nagpunta sa Cardinal Santos Me­dical Center ang Pangulo noong gabi bago ang kanyang State of the Nation Address (SONA). Ngunit humupa ang lahat nang ipinaliwanag ng Malacañang na ito ay isang routine medical check-up, kung saan idineklara na siya ay nasa maayos na kalusugan.

At nitong mga nakaraang araw ay muli itong nabuhay nang ipinagkalat ni Communist Party of the Philippines (CPP) founding chairman Jose Ma. ‘Joma’ Sison na na-coma ‘di umano si Pa­ngulong Duterte pagkatapos niyang dumalo sa National Convention ng kanyang fraternity, ang Lex Talionis Fraternitas.

Hindi rin ito ang unang­ beses na natampok sa balita ang kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Duterte. Noong siya ay tumatakbo pa lamang para sa pagka-pangulo, napabalitang na-stroke raw si Mayor Digong habang siya ay nanga­ngampanya.

Nang siya ay humarap sa media, sinabi ng da­ting Davao City mayor na may mga karamdaman siyang iniinda ngunit hindi naman na­nganganib ang kanyang buhay. Inamin niya na may slip disc siya dahil sa isang aksidente sa motorsiklo maraming taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya ay mayroon siyang Barrett’s esophagus at Buerger’s disease dala ng kanyang paninigarilyo.

At gaya ng inaasahan, ang mga kritiko ng Pangulo ay mabilis na sumakay at sumawsaw na naman sa isyu. Nanawagan sila na ilahad daw ng Pangulo ang katotohanan sa kalagayan niya. Pati ang napipintong pagbisita ni Pangulong Duterte sa Israel ay ginawan din ng isyu ni Magdalo Representative Gary Alejano at sinabing pupunta ang Pangulo doon upang magpagamot.

Ang katotohanan ay ni minsa’y hindi naman itinago ni Pangulong Duterte sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa kanyang mga talumpati ay binabanggit ng Pangu­lo kung may karamdaman man siyang iniinda. Sa katunayan ay ilang beses na rin niyang nabanggit na gusto na niyang bumaba sa puwesto dahil pagod na siya at gustong magpahinga.

Si Pangulong Digong na nga siguro ang Pa­ngulong bukal ang loob pag-usapan ang kanyang kalusugan.

Tayo naman bilang tagapagsalita ng Pangulo ay mabilis na hinarap ang isyung ito. Tinalakay natin ang kalusugan niya sa tatlong magkakahiwalay na okasyon at sinabi natin na malusog at malakas si Pangulong Duterte. Maging si Ma­yor Inday Sara Duterte ay ipinagwalang-bahala na ang isyung ito at sinabing kumain pa nga ng sinigang at pansit ang kanyang ama isang araw pagkatapos pumutok ang balita.

Simula nang napa­balitang na-coma ang Pangulo ay apat na beses na siyang nakita ng publiko.

Lahat ito ay iisa lamang ang ibig sabihin: Tatapusin ni Pangulong Duterte ang kanyang termino sa 2022 nang buong lusog at tuloy-tuloy ang ating kampan­ya para sa pagbabago sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo sa susunod na apat na taon.