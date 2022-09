Ojay bet sumagwan sa Paris Olympics

BATA pa lang ay bahagi na ng Dragon Boat at Canoe Kayak team si Ojay Fuentes.

“May program po kaming sinusunod. For example, sasabihin sa amin ni coach Len (Escalante) na this day dragon boat ka muna so ikokondisyon ko po ‘yung sarili ko para sa dragon boat, the same thing kapag sinabi po sa amin na for this day canoe ka muna, then ayun po, ihahanda ko naman po sarili ko for canoe training,” pahayag ng 24-anyos na si Fuentes.

Matunog ang pangalan ni Fuentes pagdating sa international competition, kung saan makailang ulit na niyang nabigyan ng karangalan ang bansa kasama ang buong dragon boat team gayundin ang kanyang tandem na si Hermie Macaranas.

Kasama si Fuentes sa nagtimon nang tanghaling world champion ang national dragon boat team sa Georgia USA noong 2018.

Bukod pa sa mga parangal buhat sa Southeast Asian Games (SEAG) at sa Asian Games, target pa rin ni Fuentes na makapasok sa Olympics ang buong koponan.

“Ang ultimate goal po namin is makapasok sa Olympics. Ginagawa po namin ang best namin para matupad po namin ‘yung goal na ‘yun,” ani Fuentes.

Ngayong taon na ito ay dalawang international competitions ang sasalihan ni Fuentes at ng national dragon boat team, sa Nobyembre ang Asian Championship sa Thailand at ang Southeast Asian Championship sa Malaysia. (Annie Abad)