Oil crisis namumuro sa Saudi drone attack

NAGBABALA si Foreign Affairs Secretary Teodoro ‘Teddy Boy’ Locsin Jr. na posibleng makaapekto sa suplay ng langis sa Pilipinas ang pag-atake sa dalawang malaking oil facility ng Saudi Arabia nitong Sabado.

Ginawa ni Locsin ang babala matapos ang drone attack ng Iranian-backed Houthis group ng Yemen kung saan dalawang planta ng state-owned Aramco sa Abqaiq ang pinasabog.

“This is serious. It will – not could – affect us deeply; to put it bluntly, an oil shortage or steep rise in oil price will rock the Philippine boat and tip it over”, tweet ni Locsin.

Posibleng sumipa ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan sa pagbubukas ng kalakal Linggo nang gabi. Inaasahang kikilos din ang Estados Unidos at iba pang oil producing country upang punan ang posibleng kakulangan sa suplay ng langis sa buong mundo.

Ang Saudi Arabia ay naglalabas ng 2.3 million barrel per day (bpd) noong Agosto at ito ay kumakatawan sa higit 2/3 ng suplay ng OPEC. Ang iba ay nanggagaling sa Kuwait at United Arab Emirates.

May ilang taon nang nakikipaggiyera ang Saudi Arabia sa katabing bansang Yemen.