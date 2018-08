Oh my drugs!

Isang malaking katanungan sa ating kurimaw kung bakit hindi maubos-ubos ang mga nagbebenta ng shabu sa kalye gayung kaliwa’t kanan ang mga raid at nahuhuli ng ating mga awtoridad.

Nitong mga nakaraang araw, nasagot ang naturang tanong – tuloy pa rin pala ang dating ng bulto-bultong droga na galing sa ibang bansa.

Noong nakaraang Martes, maganda ang balitang ibinigay ni director general Aaron Aquino ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa pagkakasabat sa mga droga na nakalagay sa dalawang magnetic lifter na nagkakahalaga raw ng P4.3 B.

Ang mga droga na sinasabing galing daw sa Taiwan, at pinadaan sa Malaysia bago nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng dagat ay dumaong sa pantalan ng Maynila. Pinalabas na materyales sa construction ang mga produkto at inabandona kaya binuksan nang pagdudahan.

Nang buksan, nabisto ang nasa 500 kilo ng droga. Isipin niyo kung gaano karaming pakete ng shabu [na karaniwang isang gramo ang laman ang magagawa nito?

Itong mga pakete ang karaniwang nakikita sa mga ‘dilis’ na pusher at user na nasasakote at napapatay ng mga awtoridad dahil daw nanlaban. Pero tanong ng ating kurimaw, bakit ang mga big time pusher at mga mastermind na nagpapakalat ng droga eh hindi yata nanlalaban?

Ang matindi, mas malaking shipment ng droga ang sinasabing nakalusot sa mga awtoridad natin na nakasilid din sa mga magnetic lifter.

Nakapasok sa pantalan ang kargamento at nakarating sa isang bodega sa General Mariano Alvarez, Cavite pero mga butas na magnetic lifter na lang ang inabutan ng mga awtoridad sa Cavite na nasa isang tonelada at tinatayang halos P7 bilyon.

Ang malaking tanong ngayon ay kung may mga opisyal at tauhan sa gobyerno na sangkot sa pagpasok ng imported drugs.

Sabi ng PDEA, mga Chinese daw ang nasa likod ng mga kargamento, na kung tutuusin ay hindi na nakakapagtaka.

Ang nakapagtataka, bakit may nakalusot na naman na ma­laking bulto ng droga? Kung ako kay Aquino, aba’y aalamin ko, hahanapin at huhulihin [buhay man o nanlaban] ang mga kasabwat na opisyal at tauhan sa gobyerno [kung mayroon man] sa pagkakalusot ng isang toneladang droga. Ang mangyayari kasi, tingi-tingi na naman nilang hahanapin ang mga droga sa mga street pusher na pa-gramo-gramo lang sa bawat operasyon sa buy-bust.

Ang tanong pa, ito lang kaya ang drogang nakalulusot sa bansa? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”