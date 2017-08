OH, LABAN KA?!: Pamilya at mga close friends natuwa sa engagement nina Richard at Sarah

Matapos magulat, ikinatuwa nang todo ng pamilya at malalapit na kaibigan ng magkasintahang Ri­chard Gutierrez at Sarah Lahbati ang kanilang mga sunud-sunod na posting sa kani-kanilang mga Instagram account.

Ang matagal nang hinihintay ng mga nagmamahal sa dalawa ay nagkaroon na ng katuparan sa pinosteng engagement photo nina Richard at Sarah sa kanilang IG.

Nakasampa si Sarah sa harap ni Richard habang naghahalikan sila sa malamig na nagyeyelong lugar sa Switzerland at nakaharap sa kamera ang kamay ng Kapamilya actress na ipinapakita ang suot-suot niyang engagement ring.

Sabi ni Richard sa caption ng larawan sa kanyang IG account,

@richardgutz, “I love you and I can’t wait to start this new chapter of our lives together,”

Sa kanya namang IG wall, pinoste naman ni Sarah ang photo nila ni Richard. Nakaluhod ang La Luna Sangre star habang inaabot ang isang maliit na kahita ng singsing sa kasintahan. Naka-background pa rin sa kanila ang nag­yeyelong lugar.

Sey ni Sarah sa caption ng photo,

@sarahlahbati, “The stars aligned in the universe and this happened. I’m marrying my best friend.”

The stars aligned in the universe and this happened. I'm marrying my best friend. ❤️ A post shared by Sarah Lahbati (@sarahlahbati) on Jul 31, 2017 at 6:11am PDT

Sina Angel Locsin, Lovi Poe, Iza Calzado, Rajo Laurel ang ilan sa mga celebrities na nagpahayag ng kanilang pagkagulat at kasiyahan sa marriage proposal.





@therealangellocsin, “Congratulations!”

@missizacalzado, “wohooooo, congratulations and best wishes @richardgutz @sarahlahbati.”

@missizacalzado, “very very happy for you guys!!! Congratulations and best wishes @richardgutz and @sarahlahbati.”

@poevirginia, “Oh myyyyyy! Congrats you guys.”

@rajolaurel, “Congratulations guys”.

Nangunguna naman ang kanyang kapatid na si Ruffa sa pagbati sa dalawa sa kanilang engagement.

Nakaposte ang komento ni Ruffa sa selfie shot nina Richard at Sarah habang tinatakpan nang aktres ang bibig niya ng kanyang kamay na nagpakita ng engagement ring nito.

@iloveruffag, “SHE SAID YES!!! @sarahlahbati @ri­chardgutz, soooo happy for you both! #GutzOne #LOVE #ENGAGED”

Ang ilan ay hindi na nagtataka sa engagement nina Richard at Sarah dahil sinabi na noon pa ni Richard na wala siyang ibang gustong pakasalan kundi ang ina ng kanyang anak.

Robin Padilla masaya sa pagiging lolo

Isa nang ganap na lolo si Robin Padilla ngayong may supling na ang kanyang panganay sa da­ting asawang si Liezl Sycangco na si Queenie Padilla.

Pinoste ni Robin ang photo ni Queenie at mister nito sa Instagram wall nito. Karga-karga ni Queenie ang kanyang anak na babae habang tila inaayos naman ng mister niya ang kuwelyo ng sanggol.

Saad ni Robin sa caption ng photo, @robinhoodpadilla, “My Grandchild!! Alhamdulilah.”

Tinakpan lang ng mga emoji ang mukha ng sanggol para marahil mapreserba ang privacy nito o ‘di kaya parte ng kanilang tradisyon na hindi muna ipakita ang anak ng mag-asawang Muslim.

My Grandchild!!! Alhamdulillah A post shared by robin padilla (@robinhoodpadilla) on Jul 31, 2017 at 7:22am PDT

Wala nang anumang detalye sa kung kailan ipinangak ang apo ni Robin at maging kung ano ang ipapangalan sa anak ng mag-asawa.

Simpleng pag-aanunsyo lang naman ang intensyon ni Robin sa pagpuposte niya ng estado ng anak niyang si Queenie at mister nitong Muslim.

Ngayong buntis rin si Kylie at sinabi nito sa kanyang posting sa IG na alinman sa mga susunod na araw ay magsisilang na rin. Magiging lolo na sa pangalawang beses si Robin.

Ilang months lang ang pagitan ng anak nina Robin at Mariel Rodriguez sa anak ni Queenie at sa susunod pang anak niya na magsisilang sa taong ito na si Kylie.

Kahit months lang ang agwat ng baby nina Mariel at Robin kina Queenie at Kylie, asa­hang ‘Tita’ ang itatawag ng dalawang anak na babae ng actor sa kanilang anak ni Mariel na si Isabella.