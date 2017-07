OH LABAN KA?!: BELA, WILD NA WILD NA!

Hindi ko alam kung kailangan bang ituro sa mga baguhang aktor ang pagbibigay respeto sa mga nauna sa kanila sa industriya. Numero unong bilin ko kay Ryle ang lumapit at magpakilala, kahit paulit ulit. Magbigay ng respeto. Si Ken at Ayra ang mga bida sa kwento ng buhay ni Ella At Lance sa Magpakailan Man. Unang pagkikita namin, magalang na lumapit ang bawat isa at nagpakilala. Dun ay nakuha na nila ang aking paghanga at respeto. Sa daming baguhan ngayon na di marunong magbigay galang, hindi dahilan ang hiya dahil mabibigyan yun ng maling kahulugan. Di nakakatuwa na ikaw ay titingnan lang at dadaan daanan. Pero diba di naman dapat itinuturo yan? Dapat lang na magbigay galang at bumati sa mga katrabaho. Malayo ang mararating ng dalawang to dahil din sa tamang pag uugali. Kung fans nila kayo, tama kayo ng iniidolo. @ayramariano @akosikenchan

