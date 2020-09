Oh In Hye may pangitain sa kamatayan

Kasunod ng shocking news na pagkamatay ni Oh In Hye, karamihan sa mga fan ay binalikan ang mga videos na pinost ng actress.

May 46 videos na nai-post ang namayapang actress sa kanyang You Tube vlog. At pinaniniwalaan ng karamihan na ang last vlog entry nito na dapat daw ay 46th episodes, nilagay nitong episode 48 na ang “In Hye’s Daily Life.”

Sa naturang video, may buffering na tumagal ng mahigit isang minuto. Aware raw ang actress na may buffering lalo na at ito ang personal na nagi-edit ng kanyang vlog. Sa mga comments, may nagsasabing may buffering na nila-like pa raw nito.

Sabi sa report ng allkpop.com, “However, at exactly 48 seconds into the video, there is a strange buffering that takes place. This buffering doesn’t take place for just a few seconds but for a full minute and stops at 1:48. The length of the buffering seems too long to be a mistake or a coincidence.

“What was more frightening about the clip is that the actress is seen hitting her neck with a comb, over and over again, during that period of the buffering.”

Pinaniniwalaan ng mga netizen na sa video pa lang na ito, may hidden dying message na ang actress.

September 14 nang makitang unconcious ang actress sa kanyang bahay. Umasa pa ang marami na makaka-survive pa ito nang dalhin sa hospital, pero binawian din ng buhay.

Walang direktang kumpirmasyon sa kanyang pamilya ng sanhi ng kamatayan. Nakikiusap ang mga ito ng pribadong wake at burial.

Pero, pinaniniwalaan ng karamihan na isa na namang panibagong kaso ng celebrity suicide ang nangyari. Wala raw any trace ng murder. Wala rin namang naiwang suicide note ang actress. Kaya nagre-request ang pulisya na magsagawa ng autopsy para malaman ang totoong sanhi ng kamatayan nito.

Si Oh In Hye ay mas maraming Korean films na nagawa kumpara sa telebisyon. Ang Horse Doctor noong 2012-2013 lang ang nagawa niyang k-drama.