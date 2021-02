Ogie pinagtawanan si Ian

Grabe, isang taon na pala mula noong ininterbyu ko sina Ogie Alcasid at Ian Veneracion sa isang restoran sa Quezon City para sana sa concert nilang KilaboTitos, ha!

‘Yun nga ang isa sa mga huling face to face presscon na napuntahan ko noong 2020, bago nagdeklara ng mga quarantine, lockdown sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas.

Siyempre, hindi natuloy ang concert na `yon. Pero, ngayong 2021, tuloy na tuloy na nga ito.

Nag-post na si Ogie ng photo nila ni Ian sa kanyang Instagram, na nilagyan niya ng caption na, “Shout out to my action star friend (Ian Veneracion). Nadala mo ba `yung lunch box mo?” kasunod ang mga emoji na bote o mga feeding bottle.

Nakalagay rin ang hashtag na #VirtuallyYoursKilaboTITOs #March26onKTXph. Meaning, online na nga ang concert nilang dalawa.

Pero, ang mas nakakaaliw talaga ay ang tila pang-aasar ni Ogie kay Ian sa photo nilang dalawa. May pa-thought balloon pa kasi si Ogie sa photo niya na, “Action star daw siya? Eh, parang may gatas pa sa labi.” Na sa photo naman ni Ian na batang-bata ay may thought balloon din na, “Action star ako.”

Well, kaaliw ngang mang-asar si Ogie. At bet kong abangan ang sagot, resbak naman ni Ian, ha! (Dondon Sermino)