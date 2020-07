Ogie ‘di kakasuhan ang ‘pumatay’ sa kanya

‘Kaloka talaga ang mga taong mapaggawa ng fake news, huh!

Si Ogie Alcasid nga ang latest victim ng fake news dahil pinatay siya!

May nag-post nga sa social media ng fake na screen grabbed ng “Balitanghali” news program ng GMA NewsTV na kunwari ay pinanggalingan ng news na pinatay ang singer/songwriter sa loob ng sasakyan nito.

Sa fake screen grabbed na ‘yon ay nakalagay na, “KRIMEN: Aktor/Singer na si Ogie Alcasid Natagpuang Patay sa Loob ng Kanyang Sasakyan.”

May picture rin ‘yon ng mister ni Regine Velasquez-Alcasid at ng dalawang sasakyan.

Sinamahan din ng caption ang fake screen grabbed na ‘yon at nakalagay na, “Mr. Ogie Alcasid natagpuang patay sa loob ng knyang sasakyan sa mismong harap ng kanilang bahay, rest in peace po. Mga suspek pinaghahanap na matapos makunan ng CCTV ang pangyayari. Na profile wall ko po ang video doon niyo po panoorin. #ripOgieAlcasid #wewillmissyou #Justice4Ogie.”

Pinost ni Ogie sa kanyang social media ang tungkol doon at sinabing, “Pls do not believe this. It is #fakenews i did not want to show the name of the person who posted it but I just want to inform everyone that i am ok. Magmahalan naman po tayo.”

Sa chat namin ni Ogie sa pamamagitan ng Viber app kahapon ng madaling araw, ang tungkol doon ang topic naming.

“May nag-post na fan sa Facebook. Nakita ko, kasi ‘yung mga fan, they warned me, so I reposted para malaman na fake news nga ang tungkol doon.

“Baka kasi maniwala ang mga makakakita, so, better na maging malinaw na nga na fake news ‘yon!” sabi ni Ogie.

Umiral pa rin ang kabaitan kay Ogie kahit na “pinatay” na nga siya ng nag-post ng fake news na ‘yon dahil sabi niya, “Hindi ko na sinabi kung sino ‘yung nag-post. Hindi ko na rin kinonfront kasi baka kuyugin (ng mga fan). Pinag-pray na lang namin.

“Nalulungkot ako na may mga taong ganito.

“Si Reg (misis niya) was really upset!

“Nakakalungkot talaga!” sabi pa ni Ogie.

Hindi nga galit ang naramdaman ni Ogie sa taong may kagagawan ng “pagpatay” sa kanya sa social media.

Sabi ko kay Ogie, kung sa iba ‘yan, tiyak na magwawala na.

“Haaay all by God’s grace!” sabi niya.

Napag-usapan din namin ni Ogie na kaya maraming nabibiktima ng fake news ay dahil nakikipag-unahan sa balita kaya basta na lang nagre-report na hindi naman bine-verify muna ang nakikitang naka-post sa social media.

Wala ba siyang balak na pumunta ng NBI at i-report ang tungkol sa fake news na ‘yon para maparusahan ang taong “pumatay” sa kanya sa social media?

“Hindi na,” ang maikling tugon niya.

Regine nairita sa fake news

May reaction din si Regine tungkol doon nang i-post din niya ang fake news na ‘yon.

“Bakit naman kailangan gumawa ng ganitong balita. Alam namin at tangap na namin na parti na ng aming buhay ang pag-usapan kami mahirap pero kasama talaga ito sa trabaho namin. May pamilya po kaming maaaring mag-alala kung ito ay mabasa nila. Kaya pakiusap po wag naman. To our families and friends this is a fake news Ogie is home safe and healthy. God bless Po (with praying hands emoji).”