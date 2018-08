OG kampeon sa TI8, paldo ng kalahating bilyong piso

Kapana-panabik ang nangyaring salpukan sa The International 8 sa Rogers Arena, Vancouver, Canada, Linggo nang tanghali sa Pilipinas.

Ngunit para sa mga manlalaro ng OG at PSG.LGD, malaki ang nakasalalay sa kanilang huling limang laro na malamang ay pinakaimportanteng sa kanilang mga karera sa Dota 2.

Ang European team na OG ay pinangungunahan ng three-year veteran na si Johan ‘N0tail’ Sundstein, kasama sina Topias ‘Topson’ Taavitsanien, Sebastien ‘Ceb’ Debs, Anathan ‘ana’ Pham at Jesse ‘JerAx’ Vainikka.

Ang PSG.LGD naman na kasalukuyang ranked number one sa China, ay inihari sina Wang ‘Ame’ Chunyu, Yap ‘xNova’ Jian Wei, Yang ‘Chalice’ Shenyi, Xu ‘fy’ Linsen at carry Lu ‘Somnus’ Yao.

Balikan ang naging unang dalawang laro, 1st game sa OG, 2nd naman para sa LGD.

Nilabas ni fy ang kanyang Phoenix sa Game 3 dahilan upang makuha ang abante, 2-1, at mapalapit sa Aegis of Champions.

Hindi nagpatinag ang OG, malaking pressure ang nakaatang sa balikat upang makuha ang unang kampeonato sa TI8.

Gamit ang kakaibang lineup, ibinawi ng Axe ni Seb ang OG, katulong ang Invoker ni Topson at Guardian Wisp ni JerAx’, at maitabla ang serye at maiselyo ang isang ‘win or go home situation’.

Sa huling laro, ipinamalas ng LGD ang kanilang mahusay na early game nang maagang mabuo ang core items ni fy gamit ang Earthshaker (Blink Dagger at Arcane Boots) at mukhang naaamoy na ang titulo sa TI8.

Nasa Roshan pit na ang LGD para sana kunin ang Aegis, ngunit nanorpresa ang OG at naubos ang Chinese team pati ang Aegis.

‘Yun na ang naging dahilan ng pagkapanalo ng OG at naiuwi ang pinakapipitagang Aegis of Champions at $11,208,905 (P597,602,770). Ito rin ang unang tropeo ng OG na nabuo pa noong 2015.

Hindi rin naman uuwing luhaan ang LGD na makakakuha rin ng $4,075,965 bilang runners-up sa TI8.