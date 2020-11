OFW sinapak pulis sa checkpoint

Isang OFW ang nanuntok ng pulis matapos itong harangin sa isang quarantine control point sa Romblon nitong Sabado.

Batay sa report ng Romblon Municipal Police Station, galing ang suspek na si John Dalton Rosales, 33, mula sa Brgy. IV, kung saan nagpapatupad ng lockdown, dadaan umano sana ito sa Brgy. Agnay, pero hinarang siya ng mga bantay sa quarantine control point ngunit hindi ito sumunod.

Ipinaliwanag rin ni Patrolman Gener Mendoza ang sitwasyon sa lugar ngunit naghamon pa umano ng suntukan si Rosales at bigla na lang sinapak ang pulis.

Inaresto ng pulisya si Rosales at mahaharap sa patong-patong na kaso na resistance and disobedience, direct assault upon agent of person in authority, serious physical injury at alarm and scandal. (JAT)