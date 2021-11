OFW sa UAE wagi ng P136 milyon

Matapos ang 10 taong pagtatrabaho sa United Arab Emirates, makakauwi na ng Pilipinas ang isang overseas Filipino worker (OFW) pagkatapos manalo ng AED10 milyon (P136.32 milyon) sa isang lotto draw.

Ang OFW, na tinago na lamang sa alyas na Patricio, ay nagpunta sa tanggapan ng Mahzooz noong Nobyembre 11 para ipaalam na siya ang nagwagi sa draw.

“This amount will allow my family and I to pursue any and every dream we have. I wouldn’t have been able to save such a huge amount even if I had worked for a hundred years,” saad ng OFW, na 52-anyos na.

“There are some dreams AED 10,000,000 can’t fulfill, like helping my child who can’t walk or sit and live a normal life. But this money will definitely help me take care of his medical expenses and give him the best at-home hospice care possible. I will remain forever grateful to Mahzooz for that,” dugtong pa niya.

Balak umano niyang gamitin ang naturang halaga para bumili ng bahay, mag-invest sa real estate at bumili ng sasakyan.

Ang Mahzooz Grand Draw ay ginaganap kada linggo sa Dubai. (Mark Joven ­Delantar)