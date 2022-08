OFW nanganak sa eroplano, tinulungan ng kapwa Pinoy

Hindi akalain ng mag-asawang nurse na sina Sheryl at Ruel Pascua na magiging instrumento sila para matulungan ang kababayang overseas Filipino worker (OFW) na nanganak sa eroplanong kanilang sinasakyang pauwi sa Pilipinas.

Pauwi sana sa Davao City para sa kanilang bakasyon sina Sheryl at Ruel nang mangyari ang insidente noong Agosto 2.

Sakay rin ng eroplano ang isang Pinay OFW galing Kuwait nang biglang siyang napaanak. Sumaklolo naman ang mag-asawa sa kababayan at tinulungan ito para sa maayos na paglabas ng sanggol.

Naging maselan din umano ang kalagayan ng baby dahil sa premature na paglabas nito na anim na buwan lamang. Ginawa ng mag-asawa, pati na ang mga crew ng eroplano ang lahat ng kanilang makakaya para maging maayos ang kalagayan ng mag-ina.

“The mother and the baby despite of of being premature survived all throughout the many hrs of journey and landed safely in Manila. The baby was named Lance Ezekiel means God is our strength. Indeed he is the only source of our strength,” kuwento ni Sheryl sa kanyang post. (MJ Osinsao)