OFW na patapos kontrata pinalawig ng SoKor

Pinalawig ng pamahalaan ng South Korea ng isang taon ang pananatili ng mga overseas Filipino worker (OFW) sa kanilang bansa na nasa ilalim ng Employment Permit System (EPS) at ang mga may kontrata na matatapos sa loob ng Abril 13 hanggang Disyembre 31, 2021.

Sa ulat na ipinarating kay Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa South Korea, inihayag umano kamakailan ng Ministry of Employment and Labor at Ministry of Justice sa nasabing bansa ang pagbabago sa labor law para sa mga dayuhang manggagawa dahil na rin sa pandemya.

Inaasahan umano ng gobyerno ng South Korea na makatutulong ito para sa mga manggagawa gayondin sa kakulangan ng manpower ng mga small at medium sized company. (Mina Navarro)