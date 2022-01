OFW ikakasa sariling COVID test lane

Magtatatag ang Department of Health (DOH) ng special lanes o green lanes para sa swab test ng mga umuuwing overseas Filipino worker.

Layon nito na mapabilis ang paglabas ng resulta ng kanilang swab test bunsod na rin ng reklamo ng marami mga OFW na natatagalan ang paglabas ng resulta ng kanilang RT-PCR test at naubos ang kanilang panahon sa pananatilli sa quarantine facilities sa halip na makauwi agad sa kani-kanilang tahanan.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nakiki¬pag-usap na sila sa mga laboratoryong gumagawa ng testing para mabigyan ng prayoridad ang mga OFW.

“Meron ho tayong ginagawang pakikipag-usap that our OFWs will have green lanes or special lanes sa laboratories natin para agad lumabas ang kanilang mga resulta,” ani Vergeire. (Aileen Taliping)