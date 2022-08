OFW help desk kinalat sa mga airport

Inihayag ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ang paglalagay nila ng mga help desk sa lahat ng international airport sa bansa para sa mga overseas Filipino worker (OFW).

Sinabi ni TESDA Director General Danilo Cruz na maging ang kanilang mga field office ay naglagay na rin ng mga OFW desk upang matulungan ang mga problemadong manggagawang Pinoy na galing sa ibang bansa.

“All they have to do is to reach out to the TESDA office in their area or as easy as to download the TESDA Mobile App to access our programs and services,” ayon sa pahayag ni Cruz kahapon.

Siniguro rin nito na prayoridad sa mga isinagawang training ng TESDA ang mga OFW lalo na ang mga umuwi sa bansa dahil apektado ng pandaigdigang krisis sanhi ng pandemyang dulot ng COVID-19. (Prince Golez)