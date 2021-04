Oftana kumpiyansa sa Road Warriors

Mataas agad ang kumpiyansa, ”feel at home” ang 3rd pick overall rookie na si Calvin Oftana kahit na hindi pa ito nakakasabak sa isang kumpletong praktis kasama ang NLEX Road Warriors.

Ito ay dahil sa kakilala na nito at nakalaro sa scrimmage ang dalawa sa makakasama sa Road Warriors habang nasa pagsasanay ito para magsilbi sa bansa sa Gilas Pilipinas training pool.

Madalas inaalala ng 25-anyos na rookie mula Dumaguete City at naging NCAA MVP sa paglalaro sa San Beda ang paglalaro nito kasama sina Kiefer Ravena at Raul Soyud bilang parte ng national pool na nagsanay sa loob ng higit isang buwan sa loob ng Inspire Sports Academy bubble sa Calamba, Laguna.

Ang apat na linggong training ang nagbigay sa 6-foot-5 forward na makabisado ang dalawang beterano sa NLEX.

“Sobrang blessed ako with Manong (Ravena) at Kuya Raul kasi sila ‘yung kasama ko for almost a month sa Calamba for Gilas. So sobrang blessed ako na makasama ko sila ulit,” sabi ni Oftana.

Si Ravena at Soyud ay kasama sa anim na PBA player na inimbitahan bilang parte sa Gilas pool kasama sina Roger Pogoy, Troy Rosario, CJ Perez, at Justine Chua upang punuan ang mga batang miyembro sa paghahanda ng bansa sa huling qualifier sa FIBA Asia Cup. (Lito Oredo)