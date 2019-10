Oftana kumayod, Letran nilunod

Mga laro bukas:

(FilOil Flying V Center)

2:00pm — Arellano U vs letran

4:00pm — JRU vs san Sebastian

MULING nanguna sa opensa si Calvin Oftana upang angklahan ang defending champion San Beda University (SBU) Red Lions sa pagsakmal ng 15-game winning streak sa NCAA 95 men’s basketball tournament kahapon sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

Kumayod si Oftana ng 16 points at anim na rebounds para sa Red Lions na nilapa ang Letran Knights, 75-63, nanatiling walang bahid ang karta ng Mendiola-based squad.

Agad na nilabas ng Red Lions ang kanilang bangis sa simula ng laban kung saan ay hawak nila ang eight-point lead, 24-16 sa first canto.

“Winning this game is just the icing on the cake for us for the effort we had in this game,” hayag ni head coach Boyet Fernandez.

Tumikada si Clint Dolinguez ng 13 markers para sa SBU habang bumakas sina Nelle at James Canlas ng tig 12 puntos.

Bumira si Larry Muyang ng 13 pts., limang rebounds at tatlong assists para sa Letran na nalasap ang pang-anim na talo sa 15 laro.

Sa unang laro, nasikwat ng Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals ang two-game winning streak matapos manguna sa opensa si Jethro Mendoza upang payukuin ang Perpetual Help Altas, 80-76/.

Tumikada si Mendoza ng 22 points para sa Generals na nilista ang unang back-to-back win pero nanatili pa rin sa ilalim ng team standings kapit ang 3-11 karta.

Sa ikatlo at huling laro kagabi, pasiklab ang kambal na Jaycee at Jayvee Marcelino para giyahan ang Lyceum Pirates, 77-71, kontra Mapua Cardinals.

May 14 at 10 puntos sina Jaycee at Jayvee upang ibigay sa Pirates ang ikalimang sunod na panalo para sa 11-3 panalo-talo kartada.

Tumulong si Cameroonian Mike Nzeusseu ng 13 markers at 13 boards para sa Lyceum. (Elech Dawa)