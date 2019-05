ODA Law amyendahan — Sherwin

NAIS ni Senador Win Gatchalian na amyendahan ang Official Development Assistance (ODA) Law upang obligahin nag mga foreign bidders at contract awardees na kumuha ng mga local workers para sa manual at non-technical jobs.

Layon ng Senate Bill 2223 na bigyang proteksyon ang interes ng mga ordinaryong manggagawang Pinoy.

Ayon sa chairman ng Senate­ committee on economic affairs, nawawalan ng oportu­nidad ang mga lokal na manggagawa dahil sa pagpasok ng mga foreign workers kaakibat ng mga loans kaugnay ng mga proyekto.

“Senate Bill No. 2223 seeks to remedy this by requiring fo­reign bidders or contract awardees­ coming from ODA donor countries to employ or hire Filipino workers to perform manual, non-technical, or other analogous labor in carrying out these development projects,” saad ni Gatchalian.

Isinusulong ni Gatchalian na ipasok sa ODA Law ang supplemental guidelines ng Bureau of Immigration para sa special and provisional work permits sa mga dayuhan.

Kabilang sa guidelines ng BI na walang aplikasyon para sa special work permit (SWP) o provisional work permit (PWP) ang ibibigay sa mga manual o non-technical labor, kabilang na ang construction workers, cashiers, waiters, janitors, household help, carpenters, garbage collectors, security guards, at warehouse caretakers.

Kaparehong regulasyon din sa pagpapalabas ng SWPs o PWPs sa mga propesyon sa ilalim ng Professional Regulation Commission (PRC).

Inaatasan sa panukala ang Department of Labor and Employment (DOLE), Department of Justice (DOJ), at Department of Finance (DOF) na imonitor ang pagsunod ng foreign bidders o contract awardees sa mga batas sa bansa.

Ang DOLE din ang dapat na magsumite sa Congressional Oversight Committee on the ODA Law ng annual report kaugnay sa winning bidders o awardees ng mga inaprubahang development projects na pinopondohan ng ODA loans.

Nakasaad din sa panukala na dapat ang National Economic­ and Development Authority (NEDA) ang dapat na maglathala ng kanilang findings sa social, environmental, at economic impact ng ODA-funded development projects sa kanilang website para sa transparency. (Dang Samson-Garcia)