Ochoa kampeon

KUMINANG si United States chess champion Karl Victor Ochoa ng Malolos, Bulacan sa All Filipino Arena tournament na ginanap sa online nitong Linggo.

Nakapagtala si Ochoa, 29, miyembro ng Iloilo Kisela Knights ng 71 Arena points upang masilo ang kampeonato sa nasabing event.

Tatlong puntos ang lamang ni Ochoa sa second placer na si Don Tyrone Delos Santos ng Pasay City.

Naibulsa ni Ochoa ang P3,000 premyo habang naiuwi naman ni Delos Santos ang P2,000 sa event na may one minute plus one second increment time control format. (Elech Dawa)