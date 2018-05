Obrero todas sa bus sa Quezon

Patay ang isang binatang factory worker na pauwi na sa kanyang bahay matapos mabundol ng pampasaherong bus sa Maharlika Highway Brgy. Lagalag, Tiaong, Quezon kamakalawa ng gabi.

Kinilala ng Tiaong police ang biktima na si Amado Castro Perez III, 32-anyos, residente ng Sitio Villa San Miguel, Brgy. Lagalag.

Batay sa report ng Tiaong police, bandang alas-10:00 ng gabi, papatawid sa kalsada ang biktima nang mabundol ito ng southbound na JAC Liner passenger bus na minamaneho ni Erny Inacio Alabata.

Nagtamo ng mga grabeng pinsala sa ulo at katawan ang biktima at agad isinugod sa Peter Paul Hospital sa bayan ng Candelaria subalit nasawi rin ito habang nilalapatan ng lunas.

Inaresto naman ng mga pulis ang driver ng bus at sasampahan ng kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide.