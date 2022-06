Obrero tinarakan ng kawalwalan, tigok

Patay ang isang obrero matapos itong pagsasaksakin ng kanyang katrabaho dahil sa pagtatalo sa gitna ng kanilang inuman sa Carmona, Cavite noong Biyernes ng gabi.

Dead on the spot ang biktimang si Raymond Ong Gonzales, 42-anyos, binata, at tubong Gando 2, Binan, Laguna habang sumuko naman agad ang suspek na si Allan Martinez Dela Cruz, may asawa at taga-Calatagan, Batangas.

Sa ulat ni Corporal Joseph Martin Fabula ng Cavite Police Station, nag-iinuman ang dalawa sa construction site sa Brgy. Bancal Carmona, Cavite nang magtalo ang mga ito bandang alas-9:00 ng gabi.

Napikon ang susoek, sinunggaban ang kutsilyo at ilang beses na sinaksak ang biktima sa tagiliran na nagresulta sa kanyang pagkamatay.

Matapos ang pananaksak, nahimasmasan ang suspek at kusang sumuko sa naka-duty na security guard na si Elmer Cabandog Sumba, na siyang nag-turnover sa kanya sa pulisya.

Tumanggi naman si Fabula na sabihin ang dahilan ng kanilang pagtatalo. (Gene Adsuara)