Obispo nagpakasal sa manunulat ng ‘satanic erotica’

Sinibak sa kanyang puwesto ang isang obispo sa Spain matapos nitong magpakasal sa isang babae na nagsusulat umano ng satanic erotica.

Kinilala ang pari na si Bishop Xavier Novell Goma, bishop emeritus ng Solsona, na nagpa­kasal noong Nobyembre 22, 2021 sa bayan ng Suria sa Barcelona, Spain.

“As is publicly known, Bishop Xavier Novell Goma, Bishop Emeritus of Solsona, has contracted a civil marriage with Ms Silvia Caballol, on November 22, 2021 in the town of Suria, in the province of Barcelona,” pahayag ng Episcopal Conference ng Spain.

Lumabas ang balita nang kumalat sa publiko ang relasyon ng obispo at ang asawa nitong si Silvia Caballol, may-akda ng ‘The Hell of Gabriel’s Lust’.

Pananatilihin umano ng simbahan ang kanyang titulo bilang isang obispo ngunit hindi na ito papayagang gampanan ang alinman sa mga tungkuling nauugnay sa kanyang posisyon. (Sherrylou Nemis)