Obispo may paalala sa mga botante

Hinikayat ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang publiko na pag-aralan mabuti ang mga kandidato na kanilang iboboto sa Mayo 2022 Presidential election.

Mahalaga umanong malaman kung taglay ng ibobotong kandidato ang pagrespeto sa dignidad ng tao, may common good, social justice at societal charity at dapat tingnan rin ang track record ng kandidato at katangian.

“Pananawagan ko’y bumuo tayo ng ‘Circles of Discernment’ upang marinig at masunod natin ang Banal na Kalooban ng Diyos,” ayon kay Advincula.

“Panalangin ko rin ay pumasok tayo sa isang masusing pag-aaral ng mga programa at plataporma ng bawat kandidato, suriin at balikan natin ang ating kasaysayan at matuto sa mga aral nito,” dagdag nito. (Juliet de Loza-Cudia)