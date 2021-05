Obispo: Kilalanin mabuti ang ibobotong pangulo

Nanawagan ang Simbahang Katoliko sa mga botante na kilalaning mabuti at suriin ang track record ng mga kandidato sa darating na 2022 Presidential election.

Ito ang payo ni Apostolic Vicariate of Puerto Princesa Bishop Socrates Mesiona sa mga botante matapos aminin ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa lamang “campaign joke” ang kanyang pangako sa usapin ng West Philippines Sea (WPS) noong panahon ng kampanya taong 2016.

Sinabi ng Obispo importante na matiyak ng mga botante na ang mga kandidato ay nagtataglay ng pangunahing katangian kabilang na ang pagiging maka-Diyos, makatao, makabayan at makakalikasan.

“My advice for our voters would be to get to know the candidates, and their track record. They must have the following qualities: Maka-Diyos, makatao, maka­bayan at makakalikasan,” ayon kay Bishop Mesiona.

Nabatid sa panlipunang katuruan ng Simbahan Katolika ang isang mabuting lider ay nagpapaalipin, nagpapakumbaba, matapat at tunay na naglilingkod sa taumbayan at sa kanyang mga nasasakupan nang walang halong sariling interes sa kanyang posisyon at katungkulan. (Juliet de Loza-Cudia)