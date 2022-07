Obiena puntirya WAC medalya

ASINTA ni Asian record holder at 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John ‘EJ’ Obiena ang unang medalya ng ‘Pinas Lingggo (Lunes ng umaga sa Maynila) sa kasaysayan 18th World Athletics Championships 2022 men’s pole pole sa Hayward Field sa Eugene, Oregon.

Nakausad ang 25-anyos na tubong Tondo at pambato ng Philippine Sports Commission/Philippine Athletics Track and Field Association sa event finals Sabado ng umaga kasama ang 11 iba pang astig na kapuwa atleta sa mundo sa biennial athleticfest.

Makakasagupa niya ang nag-1-2-3 sa 2022 WAC na sina Oleg Zernikel ng Germany na may personal best at season best na 5.81 metro, Renaud Lavillenie ng France na may PB 6.16m at SB 5.83m, Pal Haugen Lillefosse ng Norway na may PB 5.86m.

Pumang-apat na si Menno Vloon ng Netherlands (PB 5.96 at SB 5.91), Sondre Guttormsen ng Norway (PB at SB 5.82m), Christopher Nilsen ng USA (PB at SB 6.05), Thiago Braz ng Brazil (PB 6.03 at SB 5.95), Ersu Şasma ng Turkey (PB at SB 5.80) at Ben Broeders ng Beligium (PB at SB 5.85).

Pangsiyam na tatalon si Obiena ng Pilipinas na may PB 5.93m at SB 5.92m, kasunod ang World record holder at Tolyo Olympics gold medalist na si Armand Duplantis ng Sweden (PB, SB na 6.20m) at panghuli si Bo Kanda Lita Baehre ng Germany (5.90m). (Lito Oredo)