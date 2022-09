Obiena pilak sa Germany

NAPUTOL ang tatlong sunod na pagwawagi ni World No. 3 at Asian record holder Ernest John “EJ” Obiena ng gintong medalya bagaman nanatili ito sa pagtatala ng podium finish sa pagsungkit ng una nitong pilak sa ikalawang parte nito ng paghahanda sa 32nd Southeast Asian Games, 19th Hangzhou Asian Games at 2024 Paris Olympics.

Matapos gulantangin ang buong mundo sa pagpapalasap ng unang kabiguan sa World No. 1 at Olympic champion na si Armand “Mondo” Duplantis ay pumangalawa lamang ang 25-anyos na Tokyo Olympian na si Obiena sa ISTAF Berlin men’s pole vault event sa Germany, Linggo ng hapon.

Naitala lamang ni Obiena ang pinakamataas na talon sa 5.81 metro upang pumangalawa sa nagwagi na si Menno Vloon ng The Netherlands na nagawang malampasan ang personal best nitong 5.88-metro para sa ginto.

Nakamit ni Kurtis Marschall ng Australia ang tansong medalya na nagawa din maabot ang 5.81 metro bagaman mas nauna sa kanya si Obiena na kinailangan lamang ng dalawang attempt na matalon ang sukatan kumpara sa ikatlong tangka ni Marschall.

“A few more competition before we call it a season. Let us keep pushing and keep fighting,” pasasalamat naman ni Obiena sa post nito sa kanyang social media account.

Una nang nagwagi si Obiena ng tatlong sunod na gintong medalya sa nakalipas na tatlong torneo na Internationales Stabhochsprung-Meeting, True Athletics Classics at St. Wendel City Jump sa nakalipas na dalawang linggo.

Ang pilak ay ikaanim na podium finish ni Obiena sa loob ng isang buwan.

Sunod na sasabak si Obiena sa Liechtenstein leg ng Golden Fly Series sa Setyembre 11. (Lito Oredo)