Obiena pang-3 astig sa mundo

Hindi man nakasungkit ng medalya sa 2020+1 Tokyo Olympics noong Agosto at nabalot pa ng kontrobersya nitong huling dalawang buwan ng 2021, bahagyang nakabawi naman si Ernest John Obiena nang tanghaling world’s third best men’s pole vaulter ng nasabing taon.

Sa inilabas na 2021 Top 10 ranking ng World Athletics Linggo, lumapag si Obiena sa naturang posisyon sa isa sa mga naitalang 5.93-meter.

Tinala iyon ng 26-year-old, 6-foot-2 at Tondo, Manila-born sa pamamayagpag sa 17th Golden Roof Challenge sa Innsbruck, Austria. Naging isang bagong Asian record din ito.

Una sa Top 10 list si Olympic champion at world record holder Armand Duplantis ng Sweden na pumoste ng 6.10m habang pumangalawa si Christopher Nilsen ng Amerika na nagtala ng 5.97.

Katablahan ni Obiena sa third-fifth placesina Sam Kendricks ng USA at Timur Morgunov Russia, pang-anim si Renaud Lavillenie ng France na may 5.92m, seventh-eight placers sina Thiago Braz ng Brazil at American KC Lightfoot na may mga 5.87m, pang-siyam sina Piotr Lisek ng Poland, Kurtis Marschall ng Australia at French Valentin Lavillenie na may 5.82m. (Janiel Abby Toralba)