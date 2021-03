Obiena Olympic gold nasa kukote

GINTO lang!

Walang ibang target kundi sa ginto lang nakatuon ang pansin ni Olympic-bound EJ Obiena kaya todo ensayo ito sa Europe.

Mahirap man aniyang maabot ang inaasam na pangarap, walang makakapigil sa kanyang pagtahak.

“Win the gold, that’s it man,” saad ng 25-anyos na pole vaulter.

“That’s a really hard goal to achieve, but that’s the goal. That’s why I’m doing all of this, not to get second and not to get third… to win it.”

Isa si Obiena sa ikinokonsidera ng Pilipinas na makakuha ng kauna-unang gintong medalya sa Olympics dahil sa kanyang magandang record sa mga nakalipas na sinalihang palaro. (Aivan Episcope)