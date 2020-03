Obiena nanghinayang sa pagka-reset ng Olympics

Tulad ng ibang mga atleta sa bansa at sa ibang panig ng mundo, halos nasa huling yugto na sa kanilang paghahanda kaya nanghihinayang si Ernest John Obiena sa paghihintay pa ng isang taon upang masubok ang kanyang kakayahan sa misyong mabigyan ng unang medalyang ginto ang bansa sa nausog na 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo, Japan.

“If the Olympics were held this year, I would have been ready for it,” bulalas kahapon ng 23-anyos na pole vaulter, na inabot ng coronavirus disease at natengga sa European tranining camp niya sa Italy.

“If it would be done next year, I would be there and ready for it.”

Siya ang pinakaunang atletang Pinoy na nag-qualify sa quadrennial sportsfest na susulong sana sa Hulyo 24-Agosto 9, pero dahil sa COVID-19 pinasya nitong Miyerkoles ng International Olympic Committee at host country na iurong sa tag-init ng 2021 ang multi-sport event.

Naunang nagpahayag nang pagkadismaya si 2016 Rio de Janeiro Olympics women’s weightlifting silver medalist Hidilyn Diaz sa pagkaatras ng paligsahan na nasa pinale na rin ng kanyang paghahanda at naipit sa Malaysia.

Binanggit naman ni Philippine Olympic Committee (POC) president at Cavite 7th Dist. Rep. Abraham “Bambol” Tolentino, na mas malaki ang tsansa ng bansa para madagdaghan ang qualifier pang atleta at mas luminaw na makamit na rin ng mga Pinoy ang unang gold sapul pa noong 1924.

Bukod kay Obiena, qualified na rin sa Tokyo Games sina gymnast Carlos Edriel Yulo at boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno. (Lito Oredo)