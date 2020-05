Obiena: Matuloy sana ang Olympics

HINDI ready si Pinoy pole vaulter EJ Obiena na makansela ang naurongsa sunod na taon na 2020 Tokyo Olympics.

Sa ginanap na unang web-conference na “PATAFA In The Zone” Linggo ng gabi, biglang natigilan at ilang sandali na napatigil ang 22-anyos na Engineering student sa University of Santo Tomas na si Obiena sa posibleng maganap na hindi maisagawa ang 2020 Tokyo Olympics dahil sa panganib na dala ng coronavirus o COVID-19.

“That is something that we haven’t talk with coach,”sabi ni Obiena.

“There is uncertainty, but it is a matter of making it to the Olympics. Though I am still young, I am just 22 and will be 26 by next Olympics, making it to the Olympics remains the point.”

Hindi naman naitago ni Obiena ang pagkadismaya sakaling hindi matuloy o tuluyang makansela ang pagsasagawa ng 2020 Tokyo Olympics dahil sa una niya itong pagkakataon.

“I am hoping it will happen,” sabi PA ni Obiena. “I have to think of the future. I think I’m gonna go where my heart wants me to. That is enjoy jumping,” sabi ni Obiena.

Una nang inihayag ng International Olympic Committee (IOC) na marami na itong kinakaharap na problema matapos na iusog ang torneo sa 2021 at nahaharap pa din sa tuluyang kanselasyon dahil sa problema na kinakaharap sa pagkakahawa sa nakamamatay na sakit na coronavirus. (Lito Oredo)