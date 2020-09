Obiena gold sa Ostrava Olympic pole vault champ nganga sa Pinoy

SA wakas ay nasungkit ni Tokyo Olympics bound Ernest John Obiena ang kanyang unang gintong medalya ngayong taon matapos magwagi sa 59th Golden Spike Ostrava 2020 na ginanap sa City of Ostrava sa Czechoslovakia.

Itinala ng 24-anyos na Engineering student sa University of Santo Tomas ang pinakamataas na 5. 74 metro sa ikalawang attempt upang lampasan ang ibang beteranong kasali mula Europe at USA kabilang na ang 2016 Rio Olympics gold medalist sa men’s pole vault na si Thiago Braz ng Brazil.

Tinalo din ng tanging Asian na pasok sa world top 10 pole vaulter na si Obiena ang double pole vault world champion na si Sam Kendricks ng Amerika.

Kapwa naabot nina Obiena at pumangalawa sa torneo na si Renaud Lavillenie ng France ang kanilang season-best na 5.74 metro bagaman nakamit ng unang Pilipinong Olympic qualifier ang ginto sa pag-clear sa ikalawang attempt.

Si Lavillenie, na naging 2012 London Olympics gold medalist, ay naabot ang taas sa ikatlo nitong pagtalon.

Pumangatlo naman si Sam Kendricks ng United States, na nakatabla si Thiago Braz ng Brazil, sa kapwa naabot na 5.64 metro.

Huling itinala ni Obiena ang season-best nito na 5.70 metro sa pagwawagi ng tansong medalya sa 2020 Monaco Diamond League noong Agosto 15.

Ang gintong medalya ay una ni Obiena ngayong taong matapos na magwagi ng pilak sa 13th Trivento International Meeting noong Agosto 4 at sa “Who is the Finest Pole Vaulter in the World?” noong Agosto 18. (Lito Oredo)