Obiena ginto sa ‘St. Wendel’

ITINALA ni World No. 3 at Asian pole vault record holder Ernest Joh “EJ” Obiena ang bagong meet record matapos angkinin ang gintong medalya sa St. Wendel City Jump na ginanap sa Kreisstadt St. Wendel sa Germany.

Nagawang malampasan ng 25-anyos na Tokyo Olympian na si Obiena ang 5.86 metro upang angkinin ang bagong record sa torneo, habang naiuwi din nito ang ikalawang sunod na gintong medalya matapos na huling magwagi sa World Athletics Classics sa Leverkusen, Switzerland.

“Back 2 back,” post ng SEA Games record holder din na si Obiena. “Third attempt on opening height made this competition even more breathtaking. As always the competition atmosphere was amazing and thank you for having me #sanktwendel.”

Nakamit naman ni Obiena ang ikatlong panalo sa apat na sunod na kompetisyson sa isinasagawang kampanya sa Europa bilang parte ng kanyang paghahanda para sa asam na ikalawang sunod na pagtuntong sa kada apat na taong Olympics na sunod na gaganapin sa Paris, France sa 2024.

Pumangalawa si Menno Vloon ng The Netherlands na naabot ang 5.81 metro para hablutin ang pilak, habang naiuwi ni Anthony Ammirati ang taonsong medalya sa pagtatala ng bagong French U20 record na 5.81 metro.

Pinilit pa ni Obiena na mabura ang kanyang personal best at Asian record sa paglundag sa 6-metrong marka subalit nabigo sa tatlo nitong subok.

May tatlo pang natitirang kompetisyon na nakatakdang salihan si Obiena sa susunod na mga araw na mauuna ang Memorial van Damme sa Brussels, Belgium sa Biyernes.

Nasa listahan din ang ISTAF sa Berlin at ang Golden Fly Liechtenstein. (Lito Oredo)